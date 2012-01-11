圖片版權 PA Image caption 蘇格蘭首席部長薩蒙德宣佈將在2014年舉行獨立公投.

有關英國憲法是否賦予了蘇格蘭地方政府獨立公投程序單方啟動權的爭議出現進一步激化的勢頭。

蘇格蘭地方政府首席部長薩蒙德早間高調譴責英國首相卡梅倫有關蘇格蘭獨立公投應盡快舉行的說法。

薩蒙德表示，蘇格蘭獨立公投將在2014年秋舉行；他同時認為英國中央政府無權干預蘇格蘭人何時、何地舉行公投。

英國政府首相卡梅倫日前曾敦促蘇格蘭地方政府，多為經濟民生著想並應盡早結束因獨立公投討論而出現的「不確定性」。

BBC蘇格蘭事務記者表示，蘇格蘭現政府原定2013年才會宣佈獨立公投日期，但如今因局勢變化而宣佈公投日期的確出人意料。

中央與地方

英國政府蘇格蘭事務大臣摩爾周二在議會發言時甚至表示，蘇格蘭地方政府如果在未經倫敦允許情況下就單方啟動公投立法是「非法」的，其程序和結果均將被法庭視為「無效」。

為此，卡梅倫政府還提議，由英國議會臨時授權蘇格蘭地方分權政府公投權，不過要公投必須「提出一個清楚明瞭，關於蘇格蘭人是否願意退出聯合王國而獨立的單一問題」。

蘇格蘭地方政府首席部長薩蒙德則堅持認為，獨立公投時間以及問題設立必須是一個「完全來自蘇格蘭民間並由蘇格蘭人全權掌握」的政治程序。

薩蒙德還表示，公投將是蘇格蘭自300年前加入聯合王國以來最重要的一次投票表決。

英國的全名是大不列顛及北愛爾蘭聯合王國；英格蘭與蘇格蘭1707年立法決定聯合成為一個統一國家，成為聯合王國的基礎。