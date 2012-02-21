圖片版權 PA Image caption 英國邊境署被批評執法不力。

英國內政大臣特麗薩·梅說，邊境署嚴重瀆職，在沒有認真檢查的情況下允許數十萬外國人入境。

她說，調查顯示，邊境署官員在本屆和上屆政府期間經常無視規定，在未經嚴格檢查的情況下放行大約50萬人進入英國。

調查指出，這些違規行為自2007年至去年一直不斷發生，邊境、港口、機場無一倖免。

內政大臣梅還說，政府斥巨資為邊境署購置了昂貴的檢查儀器，但邊境署人員卻鮮有使用。

一分為二

梅還指責說，邊境署高層管理人員不但與手下員工缺乏溝通，寫給上級的報告也不準確、不真實、缺乏重要信息。

她說，邊境署今後將分為兩個機構，各自執行完全不同的職責。

邊境署將分為邊境局和國家反犯罪局兩個機構。前者負責邊境檢查，後者將於明年啟動，負責邊境的情報工作以及調查涉及邊境事務的重大刑事犯罪與有組織犯罪活動。

邊境署署長克拉克已因瀆職而辭職，他的職務由威爾特郡警察總監默爾接替。