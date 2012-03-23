俄罗斯前银行家在伦敦街头遭枪击
- 2012年 3月 23日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
英國警察說，他們正在就這個星期發生在倫敦的一起槍擊殺人未遂案件展開調查。
警察說，在俄羅斯前銀行家戈爾本佐夫星期二（3月20日）在東倫敦一幢公寓樓外遭到槍擊之後，有人看到槍手從現場逃跑。
戈爾本佐夫據信傷勢嚴重，但已脫離危險，目前正在醫院接受治療，並受到武裝保護。
英國警方拒絕透露戈爾本佐夫目前正在接受治療的醫院。
據俄羅斯媒體報道，戈爾本佐夫年齡40多歲，在俄羅斯和摩爾多瓦擁有銀行。
俄羅斯媒體報道的傳聞說，戈爾本佐夫2009年曾在莫斯科目睹了另一位銀行家安東諾夫遭遇未遂謀殺的事件。
BBC安全事務記者說，雖然目前還不清楚戈爾本佐夫遭到槍擊的原因，但人們感到關切的是，涉及俄羅斯商業及有組織犯罪的暴力活動可能蔓延到了倫敦的街頭。