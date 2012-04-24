圖片版權 Getty Image caption 小默多克否認英國文化大臣亨特支持其收購天空衛視。

在出席英國媒體竊聽醜聞案特別調查法庭作證的時候，小默多克否認高官支持其家族媒體帝國收購天空衛視。

在回答有關新聞國際與現任英國文化大臣亨特之間關係時，該公司前董事會主席小默多克回答說，亨特並沒有在新聞國際全面收購英國天空衛視時扮演「啦啦隊隊長」的角色。

法庭調查官質問小默多克，在啟動收購天空衛視之前和期間，他和英國政界人士的往來關係。

此一特別調查法庭的目的是調查新聞國際下屬報章採取竊聽手段獲得資料的醜聞。

而根據新聞國際的母公司--新聞集團呈交的電子郵件，似乎顯示亨特支持新聞集團收購天空衛視的行動。

該集團公關部門負責人米切爾的電子郵件顯示，亨特的顧問史密斯向他表示「英國政府會在整個審核過程當中展現支持」。

但是後來新聞國際屬下的數家報章紛紛爆發竊聽醜聞，迫使新聞集團在2011年7月放棄了收購天空衛視的計劃。

在野的工黨強烈要求文化大臣亨特為此辭職下台，但是根據亨特身邊的消息來源表示，亨特無意為此辭職，而且首相卡梅倫已經表示相信亨特。

小默多克聲稱，他認為雖然政治有可能影響他的公司，但是他並不認為政治人物的幫忙符合公司的利益。

新聞集團的總裁、小默多克的父親--老默多克預定在周四出席此一調查庭，接受調查官的質問。