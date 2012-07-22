圖片版權 AP Image caption 約翰遜極力向世界推銷倫敦

以講話不拘小節著稱的倫敦市長約翰遜說，倫敦跟歷屆奧運城市一樣已經凖備就緒。

約翰遜市長堅稱，此次倫敦奧運儘管開銷巨大，但是不會虧本只會賺錢。

他在接受BBC記者採訪時還表示，要藉此機會「推銷倫敦」，並稱奧運已為倫敦帶來絕好的投資機會。

與此同時，英國文化大臣傑裏米·亨特把內政部邊境署在奧運開幕式前一天罷工成為「恥辱」。

此前，國際奧委會主席羅格對媒體表示，他對倫敦奧運的安保管理滿意。

信心十足

市長約翰遜在BBC電視1台的一個名叫「安德魯·馬爾」的政論訪談節目中說，羅格主席已經到倫敦幾天了，他覺得我們與歷屆奧運城市相比，一樣已經作好了凖備。

約翰遜還說：「到目前為止，倫敦的交通系統總得來說狀態不錯，老天保佑」。

倫敦交通局已經警告，從周一（7月23日）開始，倫敦及其周邊道路將會「看起來、感覺到不同」，因為工人要在下周三（7月25日）奧運專線之前改好交叉路口，並做好線路標誌。

約翰遜表示，世界上主要大公司的總裁將在為了幾個星期內來到倫敦，「我們要向他們顯示倫敦可以提供的，使他們明確，這裏有投資的絕好機會，我們將要推銷倫敦」。

他強調，奧運會已經使倫敦獲得了相當好的投資。

「來自世界各地的養老基金正在奧運園區投資，更不要提奧運投資給倫敦帶來的改變」，約翰遜說。

約翰遜表示：「我藐視那些說奧運沒有給倫敦帶來經濟利益的批評人士」。