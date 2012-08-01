圖片版權 Getty Image caption 倫敦市長約翰遜為奧運助興活動中被困空中數分鐘還不忘為英國奧運團隊吶喊助威。

一向以不修篇幅、不拘小節著稱的倫敦市長鮑里斯·約翰遜在參加一次為倫敦奧運造勢助興的活動期間小遇「意外」，在媒體眾多鏡頭前被懸空掛了數分鐘，興致頗高地「小出洋相」。

約翰遜是在東倫敦的維多利亞公園中為奧運專設的巨型露天電視屏幕前嘗試滑行一條新建的45米長凌空滑索時在眾目睽睽之下被卡在當中，動彈不得。

視頻顯示，可能由於最初躍出時衝力不夠，等滑輪滑到吊索中央時便失去了慣性，使得身體富態的倫敦市長好不尷尬。

一位目擊者告訴記者說，看樣子這索道的設計還是有問題，因為速度不夠就過不去。

臨危不亂

身處「險境」的約翰遜市長臨危不亂，繼續高舉米字旗，並高聲呼喊英國隊加油。

不但如此，他還懸空對聚集在腳下的圍觀人群講演，告訴大家「這才是奧運精神；太棒了，妙極了……」

市政府發言人事後詼諧地表示，市長在「奧運懸空滑索項目」中有驚無險。

發言人說：「顯而易見，裁判們在給他的藝術印象上會減分，不同於英國奧運團隊，估計今天他贏不到金牌。」

英國首相卡梅倫與約翰遜不但是大學同學也同屬保守黨，卡梅倫首相在聞知此事後也難免捧腹。他讚揚約翰遜是一位難得的好市長。