圖片版權 bbc Image caption 英國6月出口受女王登記60週年大慶假日增多的影響

英國進出口貿易逆差今年6月大幅度加大，是自1997年有可比記錄以來的最高。

英國進口商品和服務總值與出口總值的差價從今年5月的27億英鎊，大幅度增加到43億英鎊。

這一增幅部分原因是英國向歐元區和非歐元區的出口總值在5-6月間下跌了4.6%。

經濟學家和分析人士對這一最新貿易逆差數據感到沮喪。

有分析人士表示，由於今年6月慶祝英國女王登基60週年，英國的工作日減少，所以直接影響到貨物出港的數量。

分析人士還認為，最令人失望的是英國服務業的表現，特別是英國支柱產業之一的金融服務業的表現令人失望。

不過，也有經濟學家對這些理由表示不贊同。他們認為，如果英國假日增多影響了出口貨物出港，那麼進口貨物應該同樣受到影響。

根據英國國家統計局的數字，6月對非歐盟國家的出口下跌了9.6%, 為119億英鎊。

但與此同時，從非歐盟國家進口到英國的進口總值在5-6月間卻與前一個月基本持平，為171億英鎊。

經濟學家認為，出口總額的減少，主要受到石油出口，特別是對美國石油出口的減少。另外對非歐盟國家出口減少的還包括化學品和向中國的汽車出口。