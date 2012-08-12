圖片版權 Reuters Image caption 代表各國運動員的棋手列隊進入倫敦奧運主會場巨大的米字旗中心。

倫敦奧運閉幕式繼快節奏、色彩強烈的的「高峰時段」第一幕表演之後，隨即迎來了一萬多名參賽運動員的入場式。

鳥瞰主會場，燈光在地面上打出一面巨大的米字旗。

首先是各國代表隊的旗手排隊進入主會場，而隨後的一萬多名運動員則不分國家，不分先後，集體入場，象徵大家都是奧運大家庭的成員。

伴隨著運動員入場的是Elbow樂隊的「這樣的一天」和「張開雙臂」，以及Muse樂隊的奧運主題曲「Survival」入場。

最後的金牌

當運動員入場完畢，站在米字旗中央的時候，國際奧委會主席羅格等官員為最後一日結束男子馬拉松比賽的金銀銅牌。

時別40多年才再次得獲奧運金牌的烏干達馬拉松選手在國歌聲中顯得激動不已。

運動員代表在熱烈掌聲中向倫敦奧運志願者代表鮮花，對七萬多名志願者在過去兩個多星期中的辛勤勞動表示感謝。

另外的女王

儘管英國女王恐怕因年事已高而未能出席閉幕式，但是英國著名王后搖滾樂隊（Queens）的樂曲和被譽為英國流行樂女王的安妮·蘭內科絲的歌聲再次將閉幕式表演引向高潮。

已故披頭士主唱約翰·列儂的一曲經典「Imagine」錄像，在清純孩童們啞語伴舞中響徹夜空。

搖滾歌手喬治·邁克爾去年患得胸膜炎後首次出場演出，一曲1990年代的金曲「自由」 ，氣度不減當年。

金曲大連放

Kaiser Chiefs隨著摩托大隊進入場地，緊接著英國自50、60年代直至當代的搖滾和流行金曲開始大連放。

BBC中文網記者高毅在現場看到英國最出名的女子樂隊組合入場評論說「倫敦標誌性黑色出租車進場，辣妹出場，全場沸騰」。「今晚重組演唱，僅此一晚」。

與此同時，包括凱特·摩絲等代表英國時裝工業的幾大名模也高調亮相，展示英國在高端時裝和豪華商品方面的設計和獨創能力。

倫敦交響樂團演奏英國的交響曲。體育場的大屏幕會同步連續直播，回放本屆奧運精彩鏡頭。