英格蘭銀行提高英國經濟增長預測

Image caption 英格蘭銀行提高經濟成長的預測。

英格蘭銀行提高對英國經濟增長的預測，並表示通貨膨脹下降速度應該會比預期的更快。

英格蘭銀行行長默文·金說，「和三個月前相比，今天的預測顯示經濟成長更強勁一點，通貨膨脹更弱一點。」

「這是金融危機發生以來，我第一次能這麼說。」

他表示，英格蘭銀行估計今年第二季度英國能有0.5%的經濟增長率。

「這個數字不算衰退，但也不能算經濟復蘇，不過經濟復蘇是可以預期看見的。」

通貨膨脹

默文·金髮表最新的通貨膨脹報告，他說通貨膨脹率應該會在兩年內降到2%目標。

今年二月的時候，英格蘭銀行估計通貨膨脹率兩年內有望下降為2.3%。

自2009年12月以來，英格蘭銀行一直希望通貨膨脹率下降到2%以內，而目前的通膨率為2.8%。

通貨膨脹一直位於目標之上是英格蘭銀行沒有採取量化寬鬆政策的原因之一，因為如果那麼做的話將進一步推高通膨率。

程度微弱

儘管英格蘭銀行看好經濟增長的前景，但也表示不能過度樂觀。

「未來三年內，英國經濟將逐漸復蘇，但以歷史標凖來看，復蘇程度依然微弱。」

法國經濟今年前三個月呈現衰退，歐元區需求疲軟，英格蘭銀行指出，英國經濟復蘇的主要風險仍然來自國外因素。

「英格蘭銀行不能單獨解決經濟問題，光是靠貨幣政策沒辦法做到讓經濟起飛。」

默文·金今年七月將卸任英格蘭銀行行長一職，由馬克·卡內接任新行長。