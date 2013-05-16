英國高鐵項目對經濟益處遭質疑

Image caption 批評者說，花費如此多的納稅人的錢來修建這條高速鐵路毫無商業意義。

英國國家審計署（NAO）警告，高鐵建設給經濟帶來的好處「不明朗」。

審計署在周四（16日）發表的一份報告稱，他們對計劃中的高速鐵路建設項目（HS2）將增加經濟增長和就業機會的說法「持保留態度」。

報告還說，高鐵建設項目估計有33億英鎊的資金短缺。

反對黨工黨形容這一報告「令人擔憂」，但英國運輸大臣帕特里克•麥克勞林（Patrick McLoughlin）駁斥這份報告說，高鐵項目的好處是「顯而易見的」。

英國國家審計署說，運輸部所稱的英國鐵路網絡需要升級改版以及高鐵項目將促進地區經濟增長是「令人費解的」。

報告說，運輸部過多強調高鐵項目將提供更快和更可靠的鐵路旅程，但這與實施該項目的最初戰略理由，如重新平衡不同地區的經濟之間的聯繫是不清楚的。

資金空缺

報告還說，高鐵項目目前仍短缺33億英鎊的建設資金，政府還沒有決定如何填補這一資金空缺。

英國高鐵項目總共需要330億英鎊的建設費用。

批評者說，花費如此多的納稅人的錢來修建這條高速鐵路毫無商業意義。

英國高鐵項目第一階段將連接倫敦與伯明翰，行程從目前的1小時24分鐘減少到49分鐘。

第二階段將開通伯明翰至曼徹斯特和伯明翰至利茲。最終將使倫敦到曼徹斯特的火車行程由目前的2小時8分鐘縮短到1小時8分鐘。

預計，英國高鐵最早也要在2026年才能正式通車。屆時，高鐵時速將達到每小時250英里（約400公里）。