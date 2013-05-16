英國著手簡化對華旅遊簽證申請程序

Image caption 倫敦零售和旅遊業者為促成對華旅遊簽證申請程序簡化組成了聯盟，共同向政府施壓。

在英國零售業和旅遊業聯合施壓下，英國政府宣佈將簡化對華旅遊簽證規定，以吸引更多中國遊客到英國觀光和消費。

根據這一新規，中國遊客只需遞交一套申請材料即可同時申請英國和申根協議區的旅遊簽證，而不必再分兩次申請，交兩筆簽證費。

英國當局將與中國各大旅行社協商這個計劃的操作事宜。

英國移民事務部長馬克·哈珀（Mark Harper）表示，新規付諸實施後，旅行社將承擔簽證申請渠道的職責，負責接受和轉遞申請英國和申根國簽證所需的信息。

對中國遊客來說，這就像一條龍服務。

至於那些通常不參加旅行團而要到英國旅遊或公務的富人，按照新規，可以交一筆額外服務費，英國駐華使領館官員就會上門取材料。

「損失」

英國未加入包括法國、意大利、德國和西班牙在內的26個歐洲大陸國家組成的申根協議區，持申根簽證不能進入英國。

英國零售業和旅遊業對此強烈詬病，稱這種「邊境官僚作風」使英國商家蒙受重大經濟損失；他們估計每年因此流失的營業收入高達12億英鎊，而其中很大部分被法國和其它申根協議國享用了。

法國巴黎每年吸引中國遊客100萬人次，而來倫敦觀光旅遊的數字顯得微不足道；業者認為英國旅遊簽證申請過於繁瑣是主因。

英國內政部出於「移民管制和安全問題」的擔憂，對簡化中國遊客的旅遊簽證程序一直不積極。

內政部認為旅遊和零售商誇大了簽證程序的阻遏效應。

有失誇張

數據顯示，去年英國向中國公民發放的簽證數增加了7%，處理了近30萬份申請；而且，英國邊境署也採取了一些措施改善申請過程，比如允許申請人保留護照以便同時出國旅行或申請其他國家的簽證。

為促成對華旅遊簽證程序的簡化而組成的壓力團體英國中國簽證聯盟（UK China Visa Alliance）對新規表示謹慎歡迎，但指出這離他們的要求還有很大距離。他們希望中國遊客持申根簽證就能進入英國。

零售商還有一層關注，擔心如此一來旅行社處理申請材料的負擔加重了，卻沒有得到任何優惠刺激。

倫敦市中心「裁縫街」薩維爾巷（Savile Row）的代表認為，那些有錢但不願參團也不願付特別服務費的人不該忽略但似乎被新規排除在外了。