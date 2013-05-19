浙江大學將在BBC舊址開設聯合校區

Image caption 帝國理工將投資1.15億英鎊，與浙大修建聯合校區。

中國的浙江大學與倫敦的帝國理工學院（Imperial College London）簽約，合作在倫敦西部原BBC所在地建科研中心。

中國媒體報道說，這是中國高校首次在世界名校建立海外校區。

這一校區在倫敦西部的White City，原是BBC的辦公樓，今年3月，最後一批人員從這裏搬離。

英國《星期日電訊報》的報道說，這一佔地7英畝的建築將被改造成科研中心，可供3000名科學家從事研究。

報道說，帝國理工稱剛簽訂的合作意向並不具法律約束力，合作細節仍待確定。

「走出去」

報道說，浙大的這一舉措是中國高校走向世界的一步，預計中國的其它高等院校很快會步其後塵。

比如，廈門大學最近宣佈計劃在馬來西亞建分校。

中國政府熱切希望並鼓勵高等院校「國際化」，形式與耶魯和紐約大學等美國一流高校近年的海外拓展活動相仿。

文章說，帝國理工學院校長凱思·奧尼斯爵士訪問中國簽署這個協議時受到中方高規格接待，不僅浙大的各級負責人熱情相迎，包括浙江省省長、副省長、以及教育部的一名副部長也出面接待。

報道說，有觀點認為北京希望籍此增強中國在世界各地的「軟實力」，同時化解海外對「中國崛起威脅」的憂慮。

浙大常務副校長宋永華表示，他非常希望創辦一個聯合試驗室，為帝國理工和浙大的學生從事科研合作提供基地。

根據浙大和帝國理工的合作意向協議，在中國大學中排在前五名的浙大將成為帝國理工在「白城」BBC舊址建科研中心項目的主要合作伙伴。

帝國理工正設法為該項目籌資1.15億英鎊。

作為中國的一流大學，位於杭州的浙大2006-2011年間獲得政府科研撥款200億英鎊；而與帝國理工合作設倫敦科研中心將進一步提高它在海外合作方面的排名。