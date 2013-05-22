英國政府將批准阿富汗翻譯在英居留

Image caption 阿富汗翻譯為英軍提供了至關重要的幫助。

英國政府消息人士證實說，將有大約600名曾為駐阿英軍工作的阿富汗翻譯獲得在英居住權。

但這些阿富汗翻譯將不會像此前的伊拉克翻譯那樣獲得在英國永久居留的權利。

根據英政府的計劃，那些在阿富汗戰場前線為英軍工作過一年或以上的翻譯將首先獲得五年的在英居住權。

該消息人士說，這表明，英國政府承認在作戰一線為英軍工作的阿富汗翻譯所提供的服務以及他們因此而承擔的風險。

許多阿富汗翻譯曾表示，他們擔心在英軍撤離後遭受塔利班組織的報復，其中一些翻譯已經逃往英國申請政治避難。

選擇

根據英國政府的計劃，如果達到在英國居住權標凖的阿富汗翻譯選擇繼續留在阿富汗，他們將獲得五年的免費培訓和教育，或者依照現有薪水標凖，獲得相當於一年半薪水的資金。

而那些選擇前往英國的翻譯將獲准在英居留五年，並將在重新安頓生活和就業方面獲得英國政府的幫助，還可以在五年後考慮申請永居權。

對於那些曾在非一線協助過英軍的阿富汗人員，例如廚師和保安人員等，英國將為他們提供培訓和教育或一筆資金。

其他一些在阿富汗參戰的國家，其中包括美國、加拿大、新西蘭和澳大利亞，也制定了允許部分阿富汗翻譯申請避難的計劃。