卡梅倫：英國不會向極端主義妥協

Image caption 伍利奇襲擊發生後，卡梅倫縮短法國訪問行程

英國首相卡梅倫就倫敦南部伍利奇（Woolwich）兇案發表講話。他對遇害士兵表示哀悼，並說英國不會向極端主義妥協。

卡梅倫在星期四（5月23日），攻擊事件翌日，中午前在唐寧街首相府外見記者時回應伍利奇兇殺案。他說，對這次襲擊感到噁心，而且全國人都為失去喪生的士兵感到惋惜。

他說，這是一次毫無道理的襲擊，不僅針對英國，更加是針對伊斯蘭的。

他指出，在伊斯蘭宗教內完全沒有給這次駭人襲擊任何的理據，「事實是穆斯林社群對英國有莫大貢獻。」

緊急會議

卡梅倫在事發後縮短法國訪問行程回國，在星期四早上於首相府召開緊急會議，與內閣官員和顧問討論如何應對。

視頻連接：卡梅倫回應伍利奇襲擊（英語）

英國時間星期三（22日）下午在倫敦東南面伍利奇一名年輕人當街被兩名男子用切肉刀刺殺，後來證實死者是現役英軍士兵。他的家屬要求在目前階段不要對外公布他的姓名。

兩名嫌疑人在被捕過程中中槍受傷，現時在醫院接受治療。兩人由持槍警員看守。

倫敦市長約望遜在星期四巡視了兇案現場。他呼籲市民不要臆測、並說不要把這次的事件責任歸咎於穆斯林；英國的穆斯林領袖均譴責這次襲擊。

呼籲團結

英國首相卡梅倫在唐寧街的講話中呼籲全國上下團結對付極端主義和恐怖主義。

他承認保安和情報部門早已有兩名嫌疑人的紀錄，但他說在現階段不會進一步評論。

卡梅倫又表揚與其中一名嫌疑人對質的女警。他說：「嫌疑人對她說要對全英國發動戰鬥，她對他說這只會失敗，因為所有人會對抗他一個人。」

警方在星期四早上5時半破門進入倫敦東格林尼治一個民居單位搜查，那裏是其中一名嫌疑者的住所。

有報道說，疑兇曾經以錄像的方式宣稱英國士兵經常殺害穆斯林，因此他們也要殺害英軍士兵。

有目擊者表示，攻擊者在砍殺遇害人的時候高呼「真主偉大」的口號，行兇之後也無意逃走、甚至還鼓勵路人與他們和遇害人的遺體合影。