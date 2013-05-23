英國公布伍利奇兇案受害者身份

Image caption 英國國防大臣哈蒙德說，「裏格比曾參與多次軍事行動，包括在阿富汗執行任務。」

英國國防部公布了伍利奇兇案受害者的姓名，他是英國皇家燧發槍兵團第二營的現役士兵李·裏格比（Lee Rigby）。

這位來自大曼徹斯特的士兵曾在阿富汗服兵役。

英國國防大臣哈蒙德說，「這是對一名在陸軍中忠實服役的士兵毫無意義的謀殺。他曾參與多次軍事行動，包括在阿富汗執行任務。」

此前，英國政府證實，安全部門知道周三在倫敦伍利奇殺害一名現役軍人的兩名嫌犯。

其中一名嫌犯據信是皈依伊斯蘭教的邁克爾·阿德波拉傑（Michael Adebolajo）。

他與另外一名男子在襲擊事件中被警察擊中受傷後被分別關押在兩家醫院內。

英國首相卡梅倫說，英國「將不會屈服於恐怖主義。」

在攻擊事件發生後不久，路人拍到的視頻顯示據信是阿德波拉傑的男子聲稱他發動了這場攻擊，因為英國士兵每天都在殺害穆斯林。

英國政府說，有關這名嫌犯最近幾年曾經被安全部門幾次調查，但沒有被視為有可能策劃一次攻擊的報道「並不準確」。

他們證實，嫌犯之一在去年離開英國時曾受到警方的攔截。

倫敦大都會警察局表示，作為對這起攻擊事件的回應，他們已在倫敦全城曾派1200名警察上崗值勤。

周四早些時候，警察突襲了格林尼治的一處據信屬於攻擊者之一的住房。

鄰居說，警察帶走了兩個30多歲的姐妹、一名老年婦女和一名十幾歲的男孩。

此外，警察還搜查了林肯郡的一個地址。

據信，嫌犯阿德波拉傑是一名尼日利亞裔英國人，他原本出自一個虔誠的基督教家庭，但在2001年皈依伊斯蘭教。

目擊者說，周三下午，兩名男子在在伍利奇軍營附近用刀殺死這名士兵後高呼「真主是偉大的。」

他們兩人沒有試圖逃跑，而是鼓勵路人為他們拍照。

倫敦市長約望遜說，把這次殺戮事件歸咎於伊斯蘭或英國的外交政策都是不對的。

英國穆斯林理事會說，這一謀殺事件是「沒有任何伊斯蘭依據的野蠻之舉」，並毫無保留地譴責這一事件。

與此同時，在倫敦和英國其他地區的武裝部隊人員都被告知要提高警惕。

BBC防務記者懷亞特說，自從英軍士兵參與伊拉克和阿富汗戰事，他們和他們的家屬都清楚地意識到自己有可能在國內成為攻擊對象。

最近幾年，英國警方粉碎了至少兩起伊斯蘭極端分子在英國國內殺害士兵的企圖。