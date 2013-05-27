幹細胞療法臨牀試驗有「意外」收效

Image caption 正因為幹細胞來自胚胎，這一醫學試驗招致批評。

英國五名接受幹細胞療法的重度癱瘓病人後病情有所減輕。這是全球首次幹細胞療法臨牀試驗。

格拉斯哥大學研究人員把幹細胞注入患者腦部受損部位。

負責這五名60-80歲患者的格拉斯哥大學教授基斯·繆爾（Keith Muir）承認，他對這些患者癱瘓狀況出現不同程度的減輕感到「驚訝」。

他強調說，目前仍無法斷定病情的減輕是否可歸功於幹細胞療法。

這五宗病例將於周二（5月28日）在倫敦一個國際研討會上公布。

出乎意料

繆爾教授在格拉斯哥SGH醫院主持的小規模臨牀試驗包括九名患者。研究人員把幹細胞注入患者腦部損傷部位；試驗的主要目標之一是評估這一療法的安全性。

試驗結果顯示這一療法在所有參與試驗的患者身上都沒有產生副作用，而超過半數的患者病情有不同程度的減輕。

不過，目前很難斷定患者情況的改善究竟是因為幹細胞療法本身還是由於他們在參與試驗期間得到的護理。

普遍認為中風患者在中風六個月後就很難康復。參與格拉斯哥大學這項臨牀試驗的患者都在療程開始前半年至五年中風。

繆爾教授承認，他和他的同事原來並沒有期望任何一名患者的病情會得到改善。

完全癱瘓

有些患者在完全癱瘓多年後，經過治療可以活動手指，或者原來無法獨立行動者現在可以自己在家中走動，還有患者原來對周圍事物喪失認知，現在恢復了這種能力。

而且，根據目前的情況，這些療效都持續了相當的時間。

其中一名患者是80歲的弗蘭克·馬什（Frank Marsh），五年前中風，接受幹細胞療法後，平衡和運動功能都有所恢復，現在可以自己系鞋帶。他希望將來還可以重新彈鋼琴。

這些臨牀試驗結果為今年下半年開始第二期試驗鋪平了道路。第二期試驗的目的是確定患者病情的改善是否確實由幹細胞療法導致。

不過，即使結果表明幹細胞療法確實生效，還需要在更大範圍內展開第三期試驗，確定這種療法最適合哪些病例，在什麼時期這種療法最有效。

因此，還需過很多年才可能將幹細胞療法付諸普遍的臨牀應用。

道德爭議

這一臨牀實驗使用的幹細胞是10年前用取自一個嬰兒胚胎的神經組織培養的。提供這些幹細胞的公司，Reneuron，能夠用那個原始樣本生產足夠的幹細胞。

正因為幹細胞來自胚胎，這一醫學試驗招致批評。

反墮胎活動人士奧爾頓勛爵（Lord Alton）指出，說到底，真正的捐獻者（胚胎）不可能表示同意或反對，而這就提出了一個重要的道德問題。

Reneuron 公司表示，這項臨牀試驗得到醫學監管機構的批准，並指出，除了十年前採的神經組織樣本來自胚胎，之後就再不涉及任何胚胎材料。