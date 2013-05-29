調查顯示在星期五做手術風險最高

Image caption 醫療專家表示對這項研究發現感到不安

英國倫敦帝國理工學院研究人員所做的一項調查顯示，在星期五做手術的風險要比星期一高出44%。

研究人員在這項調查中收集了英格蘭公費醫療系統從2008年到2011年的全部非急診手術資料。

研究人員通過檢查大約400萬個手術資料發現，有27,000多人手在術後一個月內死亡，死亡率為0.67%。

讓研究人員感到關切的是，手術的死亡率隨著每周日期的變化而出現明顯的變化。數據顯示，星期一做手術風險最低，然後逐步增加，在星期五達到風險最高點。

術後照料

研究人員指出，星期五手術死亡率高，可能是因為患者在手術後最需要得到照料的時候正好遇到周末，因而不能得到良好的術後照料。

領導這項研究工作的艾琳醫生說，手術後的最初48小時對患者來說是最關鍵的。如果在這個時候出現出血和感染等問題，但身邊又沒有合適的醫生，情況會很糟。

他還說，調查所顯示的總體死亡率比較低，令人寬慰。「但如果我需要在接近周末的時候做手術，我會希望了解這個醫院能不能在術後照顧我。」

英國皇家醫師學會會員納魯拉教授說，手術死亡率隨著每周日期的不同而出現如此巨大的差異，這是令人不能接受的。