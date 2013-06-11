英國工會：部分地區薪酬下降超10%

Image caption 薪酬下降影響了消費和生活水平。

英國工會聯合會（TUC）最新一項研究顯示，自2007年經濟衰退以來，雇主付出的薪酬在英國某些地區下降了超過10%。

受影響最大的是英格蘭西北和西南地區。那裏的薪酬減少最多，分別為10.6%和10.1%。

在威爾士，那裏薪酬的減少幅度為8.1%。

倫敦受到的影響最小，下降幅度為3.9%。

工會的研究說，這種情況的造成是由於工資趕不上物價上漲、工時的減少以及雇主更多的使用計時工。

英國工會根據政府公布的數字所作的分析顯示，在經濟衰退開始之前，英國各地工人的總收入為6900億英鎊，而去年這一數字為6380億英鎊，下降了7.5%。

英國工會還說，雖然英國就業率有所上升，但沒有抵消近年來工資的大幅削減。

英國工會聯合會秘書長說，過去5年中，工人的收入受到極大打擊。成百上千萬人不得不削減工時或接受更低的工資報酬以保住工作。許多人乾脆就失去了工作。

他指出，薪酬的減少直接影響了人們的生活水平，影響商業的發展並損害了經濟發展的前景。

他呼籲地方和中央政府注重合適，有競爭性薪酬對於保障經濟發展的重要性。

英國工會研究得出的結論是：英國人需要加薪！

編譯/責編：李莉