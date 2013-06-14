妓女太醜？打報警電話投訴！
- 2013年 6月 14日
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天下無奇不有。英國一名男子招妓，結果發現妓女不如描述的那樣漂亮，於是打999電話到警局投訴。
當然，警方比該名男子更惱火，批他浪費警察時間。
英格蘭西米德蘭茲郡警方說，他們接到這名男子的投訴電話，抱怨這名妓女違反了《貨品銷售法》(Sales of Goods Act)」，涉嫌欺騙消費者。
這名男子說，他在酒店停車場遇見的應召妓女實在太醜，不像當初她所描述的那樣漂亮。
警方後來向這名男子發出信函，警告他不要再浪費警方的時間。
這名男子表示，女子搶了他的車鑰匙，打開車門跑走，後來把鑰匙丟還他，他因此打電話報警。
「難以置信」
警官莫蘭表示，他給這名男子回電話，向他提出一些建議。
莫蘭說，「簡直令人難以置信，這名男子仍然堅信他沒有做錯事，仍然要求警方對那名女子欺詐開展調查。」
「我告訴這名男子，這名女子沒有違法，而是他本人嫖妓觸犯了法律。」
儘管這名男子拒絕向警方提供姓名和住址，警方還是查到了這名男子的身份，並就此事向他發出一封警告信，認為他涉嫌浪費警察時間，最高可以關他6個月。
所謂《貨品銷售法》，是英國在1979年制定，給予消費者法律上的權利，要求商家賣出的貨品質量必須讓消費者滿意、符合需求，並且與賣家對貨品的描述相符。
（撰稿：路西 責編：李莉）