BBC前主持人因性侵女童被判刑

Image caption 霍爾曾經是BBC非常有名的體育節目主持人

英國廣播公司BBC前主持人斯圖爾特·霍爾因性侵犯女童被法庭判刑1年3個月。

現年83歲的霍爾承認在1967至1985年間14次性侵犯女童，其中一名受害人當時年僅9歲。

法官說，霍爾利用「受人喜愛的名人身份」，卻隱藏了自己的「陰暗面」。

BBC表示，霍爾在BBC任職工作期間所犯下的罪行「駭人聽聞」。

霍爾曾是BBC直播五台（Radio 5 Live)的體育評論員和搞笑體育競技節目的主持人。他曾經強烈否認自己犯有性侵女童的罪行。

霍爾的辯護律師在法庭上表示，霍爾總共才有13個受害人，而另一個BBC前主持人吉米·薩維爾的受害人卻高達1300人。

法官表示，霍爾所犯的罪行在當年的最高刑罰是兩年，但現在已經大幅度增加到10年。

英國檢察總長辦公室透露，已經收到少量的要求，將評估對霍爾的判刑是否「過輕」。

根據法律，以判刑過輕為理由提出的上訴必須在28天內提交給上訴庭。

英國皇家檢控署表示，霍爾性侵犯一案顯示「時間並不會阻礙公正的彰顯」。

據檢控律師指出，霍爾大約在1967年底或1968年初第一次性侵犯女童，受害人當時16歲。

他在該女生的學校向她頒獎後，邀她到曼徹斯特的BBC錄音室錄製歌曲。在侵犯她之前，他曾到酒吧給她買了飲料。女生的父親知情後非常憤怒曾經去找過霍爾，但沒有找到，最後全家決定不就此報警。

BBC在霍爾判刑後發出聲明說，霍爾在從事與BBC相關工作時犯下了駭人聽聞的罪行，BBC向所有受害者無條件道歉。

（編譯：鬱蘭 責編：晧宇）