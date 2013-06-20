英國零售業銷售5月增長強勁
- 2013年 6月 20日
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英國食品銷售增加使得英國零售上月上升幅度超過了預期水平。
英國國家統計局的數字表明，英國零售在5月份比前一個月增加了2.1%，比上一年同期增加了1.9% 。
超市減價銷售刺激了食品銷售。食品銷售量4月份上升了3.5%，而且網絡銷售也在持續上升。分析認為這些數據進一步證明了英國經濟在持續恢復。
英國國家統計局表示，銷售回升現象發生在幾乎所有的商店。
5月的銷售上升扭轉了4月銷售不振的狀況，4月份天氣不佳影響到了商業街銷售狀況。
英國國家統計局還表示，零售商反饋說夏季促銷也導致銷售增加。另外，網絡銷售持續增加，網絡銷售比上一年增加了10.3%。
野村證券的分析師菲利普說，零售業增加超過了他們的預期。食品銷售回升，另外一個令人意外的就是服裝商品的銷售也有增加。
儘管零售數字增加，但是英國經濟其他方面的數據並不那麼樂觀。
英國工商聯合會的調查發現，英國工廠訂單本月只有略微增加，英國公司對前景普遍沒有信心。
（編譯：蒙克 責編：李莉）