英媒：巴黎魅力攻勢勝倫敦 瞄凖中國客

Image caption 法國近來發生幾起針對中國人的傷害、偷竊、打劫事件，影響了政府和商界的魅力攻勢效果。

周日出版的《觀察家報》說，巴黎為吸引高消費中國人，政府牽頭髮動全方位魅力攻勢，現在進入收獲季節，而倫敦還在為擋在自己跟北京、上海之間的官僚阻障惱火。

該報引述大巴黎區域旅遊局一名發言人說，「非常坦白地講，這是與倫敦的競爭，是雙城戰。我們的目標是讓中國遊客來巴黎，呆更長時間，花更多錢。我們當然願意中國遊客把錢花在拉法耶特百貨而不是（倫敦的）哈羅茲百貨。」

文章說，雖然法國是申根簽證成員國，已經比倫敦佔了上風，但法國政府還嫌不夠，去年十月跟德國政府一起在北京開設了一個聯合簽證處，幫助中國遊客更快、更方便地申請簽證。

巴黎則不時向中國遊客施展魅力攻勢，對他們表示熱情歡迎。

最新一輪行動是向酒店、咖啡館、商店、餐館和出租車公司發放一本題為《你說遊客語嗎？》（Do You Speak Tourist?）的小冊子，指點這些場所的員工對外國遊客更熱情。

百萬中國人

巴黎地區的海外遊客每年有1700萬人次，其中包括100萬中國遊客。造訪倫敦的中國遊客估計每年有11萬人次。

世界旅遊組織（World Tourism Organization）數據顯示，出國旅遊的中國人從2000年的1000萬人次增加到2012年的8300萬人次，其中大約一半的人每次海外旅遊的消費平均都超過3000英鎊。

不過，接連發生幾起中國遊客在法國遭偷竊、打劫的事件後，法國當局的「熱烈歡迎」努力受挫。

文章說，代表法國75家頂尖奢侈品牌的法國精品行業聯合會（Colbert）發出警告，稱包括中國遊客在內的海外旅遊者現在開始躲著巴黎，因為這個城市幾乎成了不安全的同義詞。

但香榭麗舍大街182家商店組成的委員會表示，商家也在為中國遊客設計特別服務，比如招聘會說國語、粵語、客家話和其他中國主要方言的店員，中國遊客購物後可以讓商店把貨送到下榻酒店等。

銷售員、出租車司機，甚至連舉世聞名地勢利、傲慢、態度生硬的巴黎餐館服務員也被鼓勵學幾句「旅遊中文」，比如「歡迎光臨」和「你好」，希望這種友好姿態能促使中國遊客更樂意慷慨解囊。

（編譯 郱書 責編 晧宇）