倫敦金融城高官訪華聚焦人民幣國際化

Image caption 包墨凱：英國已成為中國大陸和香港之外最大的人民幣交易中心。

英中兩國央行剛剛簽署價值210億英鎊貨幣互換協議之際，倫敦金融城政府政策與資源委員會主席包墨凱即將訪華，旨在促進兩國金融合作以及人民幣國際化。

包墨凱（Mark Boleat）將於6月27日至7月1日訪問上海和北京，旨在促進中英金融合作，聚焦人民幣國際化。

包墨凱在啟程前接受BBC中文網專訪時表示，他這次訪華的主要目的是與中國新領導層更深接觸，加強英中金融業之間的關係，借鑒倫敦作為長期可持續市場的實力，支持人民幣國際化。

他表示，此行是與中國關鍵決策者和大企業繼續直接對話的好契機：「我想多了解中國目前的改革形勢，並向中國同行介紹一些重點進展，其中包括英國與歐盟的關係，以及倫敦金融城為支持歐洲金融服務業所作的工作」。

產生影響

倫敦金融城去年4月發佈旨在推動倫敦成為人民幣國際業務中心的計劃。

包墨凱對一年來的情況表示滿意。「我們很高興看到倫敦在全球人民幣市場中的角色顯著增長—倫敦銀行提供的人民幣產品量和整體業務量都明顯增加」。

他在訪華期間將出席上海市推進國際金融中心建設領導小組國際諮詢委員會會議，並將在陸家嘴論壇「財富管理和上海建設國際金融中心』專題大會上發表演講並參與討論。

包墨凱還將在北京主持倫敦金融城中國事務顧問委員會第六次會議、與中國金融業代表討論中國資本市場發展的商機與挑戰、出席「中英離岸人民幣市場」研討會。

倫敦金融城的最新報告顯示，2012年倫敦在全球人民幣市場上的地位顯著上升，無論是交易量還是倫敦的銀行所提供的人民幣產品都進一步增加。

2012年，倫敦各大銀行通過與客戶直接接觸和宣傳大力營銷其人民幣業務能力，這些措施已經開始產生影響。

據了解，2012年6月以來，英國成為中國大陸和香港之外最大的人民幣交易中心，市場佔有率為28.3%。

金融改革

中國的貨幣政策頗有爭議，西方一些政府和機構指責中國操縱匯率。

就此，包墨凱認為，中國金融體系正在發展，在過去的十年中已經展開一定規模的改革，這種態度為中國和全球市場繼續穩步發展製造了受歡迎的機會，也是一步一步朝著維持其經濟優勢和擴大其金融業的明智舉措。

他看到，中國正在調整貨幣政策，讓市場力量在決定匯率水平上發揮更大的作用，「這顯示中國希望更大程度開發金融市場，而倫敦金融城對此表示支持」。

包墨凱還說，「中國最近大幅擴大QFII和RQFII投資額度，以及在人民幣國際化上的舉措，離岸貨幣利率和在岸貨幣利率的合流，以及深圳前海跨境人民幣貸款業務這樣的試驗項目都是在國際貿易與投資中更多使用人民幣和開放資本賬戶的積極舉措」。

他表示，從購買力的角度來看，中國目前是全球第二大經濟體，而且人民幣預期將最終與美元和歐元一樣成為全球主要貨幣。人民幣業務對倫敦來說是重大的機會，與新的中國金融服務和產品開展合作是自然的一步。

包墨凱解釋，人民幣國際化幫助增加中國與世界的貿易和投資流，離岸人民幣市場使在英國和歐洲企業貿易運作更容易，為客戶提供了用人民幣做貿易、付賬和從事銀行業務，並為投資者們提供了投資人民幣產品、接觸人民幣的機會。

面臨挑戰

包墨凱此次訪華的第一站是上海。那麼，上海作為崛起中的金融中心，將面臨哪些挑戰呢？

包墨凱分析說，全球的重心正在從西方向東方傾斜，跨國公司需要更多國際聯繫。

他表示，上海已經是地區性金融中心，在開放其資本市場上已經做出很大努力。比如，浦東自由貿易區試驗計劃、上海證券交易所最近計劃推進更多跨境交易所買賣基金產品的發展。

倫敦是一個完全開放的市場，250多家外國銀行在這裏運營。包墨凱表示，「我一直強調，給外國公司和本國公司同等待遇以及法制環境是一個國際金融中心的必要基礎」。

包墨凱建議，擁有良好的基礎設施非常重要，這對倫敦金融城的成功帶來很大的不同。「一個領先的金融中心還需要有好的環境、國際化的從業群體、良好的生活質量和健全的法律框架」。

近幾年來，英國經濟持續低迷，有人認為倫敦金融城的黃金時期已經過去了。

包墨凱並不這麼認為。他分析指出，倫敦作為全球金融中心的結構力量仍然存在：語言、時區、司法制度、生活方式、基礎設施、強大的專業服務以及作為歐洲單一貨幣區的大門的地位。

「儘管過去的5年發生了很多變化，倫敦依然是繁榮的國際金融中心，也是世界上最重要的企業嚮往之地」。

包墨凱解釋，由於倫敦擁有世界領袖的聲譽，倫敦金融城也是吸引眾多優秀人才和全球各大機構的國際樞紐。

「倫敦仍然是全球外匯市場的第一中心，幾乎佔市場總量的40%，還有強有力的機構投資者基礎，金融城還是創新蓬勃發展的地方；我們深知保持競爭力的重要性，並繼續尋找新的機會」。

（責編：路西）