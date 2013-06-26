默多克旗下英國公司新聞國際易名

Image caption 《太陽報》是新聞英國旗下出版的報紙之一

傳媒大亨默多克旗下的新聞國際集團（News International) 改名為「新聞英國」(News UK)。

新聞國際一直是默多克新聞集團(News Corp)的重要組成部分，在英國發行《泰晤士報》和小報《太陽報》。

改名行動是受到電話竊聽事件影響的新聞集團大規模調整的一部分。

《泰晤士報》和《太陽報》最近編輯部門已經做了很大的人事變動。

在竊聽醜聞曝光後，新聞國際集團2011年被迫關閉了《世界新聞報》。

對竊聽醜聞的偵訊已經使多人面臨檢控，包括前新聞國際總裁呂蓓佳·布魯克斯。

BBC媒體事務記者大衛·斯利托表示，在新聞國際這個品牌長時間被負面報道之後，公司改名換姓是為了給「品牌消毒」。

新聞英國發表在其網站上的聲明表示，公司名字和新的圖標設計都是為了理順其與母公司之間的形像關係。

新聞英國的圖標以新聞集團今年早些時候推出的新圖標為基礎。

新聞集團正在大規模重組公司，將公司業務分拆為出版和娛樂兩大部分, 利潤更高的娛樂部分統歸到21世界福克斯公司（21st Century Fox), 而新聞集團則著重出版業務。

新聞英國表示，改名是最近公司管理和人事大變動後的調整，以應對近期出現的種種問題。

(編寫：羅玲 責編：東倫）