瀋陽軍區：副司令員之子在英犯罪傳聞不實

Image caption 中國學生在英犯罪事件引發關注

針對"在英國犯罪留學生鐘軒宇的父親為副司令員鐘志明"的消息，瀋陽軍區表示這「純屬謠傳」。

日前，英國《每日郵報》報道，紐卡斯爾市諾桑比亞大學25歲中國留學生鐘軒宇（音譯）因迷奸女同學，被判處6年徒刑。

該報道說，身為中國某政府官員之子的鐘軒宇沉迷於有迷奸內容的色情片，並給一名女性的飲品中下藥，試圖迷奸。

但是，「在最後一刻，鐘軒宇改變主意，並未實施強姦，而是性侵了受害者」。

《每日郵報》表示，這名女性醒來後回憶起被害部分過程，並報警。但是，卻遭到鐘軒宇的父親從中國的電話和短信，威脅她不要作證。

英國警方就鐘軒宇電腦的調查發現，他在作案的數月之前就曾搜索有關各種迷奸藥的網站。

鐘軒宇因迷奸被判刑6年的新聞傳來，網絡上出現了他是中國瀋陽軍區副司令員鐘志明之子的消息。

中國官方新華網報道：經瀋陽軍區有關部門核實，近日互聯網上流傳的關於「在英國犯罪中國留學生鐘軒宇的父親為瀋陽軍區副司令員鐘志明」的信息純屬謠傳。

該報道說，瀋陽軍區副司令員鐘志明的獨生子名叫鐘波，從未出過國，更與鐘軒宇沒有任何關係。

今年4月，英國巴斯大學中國留學生李洋（音譯）因試圖行賄導師被判刑一年，引發有關中國留學生在英操守的熱議。

（編譯：高志強，責編：羅玲）