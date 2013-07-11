英首相府就蘇格蘭核潛艇基地未來表態

Image caption 英國皇家海軍的法斯萊恩基地是配備核導彈彈頭的三叉戟潛艇的「家」。

英國首相府聲明，在蘇格蘭獨立的情況下英國保留法斯萊恩核潛艇基地的想法既不現實也不明智，且唐寧街沒有人向首相卡梅倫或國防大臣哈蒙德提出過這種建議。

卡梅倫首相辦公室的聲明針對有關國防部正在考慮上述應對方案的媒體報道。

蘇格蘭執政的蘇格蘭民族黨一直宣稱，如果明年公投決定脫離英國，蘇格蘭將對格萊德灣的這個海軍基地「去核化」，挪走所有核導彈彈頭。

蘇格蘭將於2014年9月18日舉行獨立公投。

《衛報》周四（7月11日）引述不具名國防部消息來源說，如果蘇格蘭獨立，英國政府可能把法斯萊恩海軍基地歸入海外軍事基地類別，比如英軍在塞浦路斯的基地，英國對這些基地擁有主權。

報道說，這個方案的設計宗旨是為三叉戟核潛艇艦隊保留克萊德灣（Firth Clyde）的出海口。

國防部一名發言人說，他認為蘇格蘭不會脫離英國；萬一蘇格蘭明年9月公投決定獨立，搬離法斯萊恩基地的開支將巨大。

蘇格蘭民族黨（SNP）對這一說法作出憤怒回應，稱威斯敏斯特在「欺負」蘇格蘭。

英國政府消息來源告訴BBC，核潛艇基地搬家的開支可能達數百億英鎊，而任何涉及軍事基地去留的開支都將成為蘇格蘭獨立談判的項目之一。

他說，英格蘭保留法斯萊恩核潛艇基地主權只是多種選擇之一。

蘇格蘭民族黨說，即使純屬設想，這個想法本身就是一種「欺負蘇格蘭」的企圖。

《衛報》引述前國防部官員，自民黨的尼克·哈維爵士說，如果蘇格蘭獨立，那麼把法斯萊恩的地位改成類似塞浦路斯英軍基地的類別是最務實也最有可能的結果。

（編譯：郱書 責編：路西）