英國議會批評政府移民案堆積如山

Image caption 英國政府一面加緊打擊非法移民，一面放寬合法投資移民條件。

英國議會議員們批評說，英國政府尚未處理的移民和避難申請案已經有近50萬件。

英國議會跨黨派的內政事務委員會說，按照目前的處理速度，要清理堆積如山的這一大批申請可能需要37年。

這個委員會的主席下議院議員基斯·瓦斯質疑最近政府將英國邊境屬一分為二是否有助於解決問題。

政府移民事務部長馬克·哈帕說，現在內政部已經能更好地清理這些積累的案子。

但內政部不同意上述積壓案子的數量， 認為多算了大約4萬件。

隨著明年年初英國對新歐盟成員國羅馬尼亞和保加利亞公民實施的臨時移民限制即將解除，英國加緊了對非法移民的打擊。

但同時，英國政府也放寬了對包括來自中國等地的投資移民的限制。

（編譯/責編：立行）