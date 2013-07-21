日本警告英國：不要脫離歐盟

Image caption 英國首相卡梅倫和日本首相安倍在2013北愛G8峰會期間握手。

日本政府在一份寫給英國政府的備忘錄中暗示，如果英國決定退出歐盟，那麼日本公司投資英國所創造的數以萬計就業機會也將隨之消失。

據悉，日本在備忘錄中指出，日企之所以選擇英國落腳，是把英國作為進軍歐洲市場的大門。

日本大使館透露給《星期日泰晤士報》的這份備忘錄說：「如果英國脫離共同市場……這不是個好消息。」

英國首相卡梅倫已經向選民保證，如果保守黨贏得下次大選，將舉行是否退出歐盟的全民公投。

卡梅倫首相還承諾，將同時與布魯塞爾重新談判英國與歐盟的關係。

在接受BBC採訪時，卡梅倫首相表示：「我們將試圖為英國在歐盟中爭得更好的結果。」

「其中一項就是歐盟中存在歐元區國家這一現實，歐元區國家需要進一步整合，但同時那些沒參加歐元區的國家也需要獲得一個能夠感覺合適的解決方案。」

外國意見

作為對國家利益和歐盟成員地位關係的全面分析調研工作的一部分，英國政府特地邀請了一些外國政府對此事發表評論和意見。

據悉，並非所有國家都應邀發表了意見。

日本政府最近交給英國的備忘錄便是日本方面應邀發表的意見。

日本還在備忘錄中說，將「繼續致力於強化與歐盟的雙邊關係。」

日本政府還指出，「作為主張自由貿易的國家，英國是日本的可靠伙伴。 超過1300家日本企業在歐盟的一部分——英國投資，並為英國創造了130000就業機會，遠遠超過在任何其他歐盟國家。」

日本備忘錄稱：「如果英國離開單一市場，在英國投資的企業出口到歐盟時便需要交納關稅，那將不是好消息。」

主張英國脫離歐盟的保守黨議員布雷吉爾（MP Julian Brazier）對日本政府的建議不以為然。

他表示：「感謝日本人對我們的國家命運問題發表建議，但是歐洲適逢百年不遇的歐元區危機，我本人不認為日本有能力為英國指路。」

"在決定我們自身國家利益時，我們也許必須要讓他們（日本）失望。」

（編譯/責編： 晧宇）