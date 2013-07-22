凱特分娩臨近 王室與媒體加緊凖備

Image caption 大批記者等候在凱特待產的倫敦醫院大門外

英國劍橋公爵夫人凱特已經在倫敦聖瑪麗醫院待產。

王室官員稱，凱特王妃7月22日早晨開始陣痛，隨即被送往醫院。

劍橋公爵（威廉王子）和凱特的頭胎寶寶將成為祖父查爾斯王子和父親威廉王子之後的英國王位的第三順位繼承人。

肯辛頓宮一名發言人說，凱特在丈夫劍橋公爵陪伴下乘轎車前往西倫敦帕丁頓的聖瑪麗醫院，沒有警車護送。

這位發言人說，一切進展順利。

各國媒體派出的記者們已經在聖瑪麗醫院外安營扎寨多日，等候王室寶寶降生的時刻。

肯辛頓宮發表聲明前一個半小時，約在英國夏令時早晨6點左右，已經有人在醫院後門發現王室專用車輛。

負責劍橋公爵夫人孕期保健和分娩的醫療小組由英女王伊麗莎白的御用婦產醫生馬庫斯·塞切爾（Marcus Setchell）領導。

劍橋公爵夫人將在威廉王子和哈里王子出生的私人產房「林都院區」（Lindo Wing）分娩。

警方在聖瑪麗醫院周圍部署了警力，兩名警察在「林都」樓入口處站崗。

BBC王室事務記者說，據信預產期已經過了一周。

在皇家空軍搜救隊服役的劍橋公爵目前休年假陪伴即將分娩的妻子。孩子出生後他還凖備休兩周產假。

普遍預計下一次劍橋公爵夫婦在公眾面前亮相，應該是夫婦抱著王室寶寶出現在醫院大樓前的台階上。

宣佈王室寶寶出生的消息有很多傳統規矩。劍橋公爵夫婦的第一個孩子出生後，王宮前的裝飾架上將懸示公告。

孩子降生的消息將首先通報女王、王室高級成員和劍橋公爵夫人的親屬（如果他們不在醫院）。

然後，一名王室助理在警察護送下把接生小組負責人簽字的公告從醫院送到王宮。

公告張貼後，王室將在推特網和臉書網上宣佈這個消息，然後再通知媒體。

劍橋公爵夫婦2011年4月在倫敦威斯敏斯特教堂舉行婚禮，去年12月宣佈凱特懷了頭胎的消息。

今年6月中旬開始休產假前，凱特從事公務共19天。