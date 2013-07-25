英國簽證申請嚴格導致倫敦少賺兩億英鎊

Image caption 環球藍標的報告說，中國遊客到歐洲最常選購的是名牌的手表。

提供非歐盟遊客退稅服務的環球藍標公司說，由於英國簽證程序嚴格，導致去年西倫敦商店街少賺了近兩億英鎊。

環球藍標（Global Blue）所作的統計報告說，需要申請簽證的遊客比較喜歡到申根簽證涵蓋的國家，因為申根簽證申請過程相對簡單明瞭，而且一個簽證可以通行26個國家。

統計報告引述倫敦哈羅德百貨公司的高層經理沃德的話說，該百貨公司奢侈品最大的客戶就是中國遊客，但是現行的簽證申請程序過於「眼界狹隘」。

按照該報告的說法，中國遊客在海外的支出增加了58%，主因是中國遊客大多喜歡在海外購買相對比較便宜的名牌奢侈品，但是申請英國簽證手續繁瑣，令許多中國遊客打消了到英國遊覽的念頭。

海外旅遊花費第二多的是俄國的遊客，但是俄國公民申請英國簽證可能需要花上兩個月的時間。

環球藍標的報告統計說，中國遊客喜歡購買手表和珠寶，而俄國遊客比較喜歡購買名牌服飾。

法國是最受中國遊客歡迎的旅遊國家，德國排名第二，新加坡則是中國遊客短程海外購物旅遊的首選。

（編譯：威克 責編：路西）