中國富豪有意重建倫敦著名水晶宮

Image caption 水晶宮在1851年成為世界博覽會展覽場館。

中國的中融集團正在計劃在倫敦重建1936年被大火焚毀的維多利亞時期地標建築水晶宮。

水晶宮由帕克斯頓設計，是一座由鑄鐵和玻璃建造的建築，建成後在1851年成為世界博覽會展覽場館。

倫敦南部的布羅姆利地方政府表示，有關計劃目前仍屬於初期階段。

倫敦市長辦公室發言人證實，他們已經收到有意重新開發水晶宮公園的發展商的詢問。

「倫敦市長希望能找到水晶宮公園未來長期可持續性發展的方案。」

「倫敦市長辦公室和布羅姆利區議會收到開發商的諮詢，目前所有諮詢仍處於初期的可行性研究階段。」

「有關的計劃不包括任何住宅開發，一旦形成具體計劃，我們一定會向公眾展開諮詢。」

據中國媒體報道，有「中國地產巴菲特」稱號的中融集團董事長倪召興，委託英國奧雅納工程顧問公司協助重建項目。

52歲的倪召興今年以12.5億美元身家首次打入福布斯2013華人富豪榜，名列189位。

（編撰：陳書敏 責編：路西）