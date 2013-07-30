英議員：政府必須下大力阻止網絡犯罪

Image caption 網絡犯罪呈現出各種形式，沒有國界，幾乎可以「在任何時間和地點」進行。

英國議員警告說，英國必須打擊網絡詐騙、阻止政府支持的網絡諜報，否則將被網絡犯罪擊敗。

英國議會內政事務委員會的報告說，許多低級別的網絡金融詐騙行為落入了「黑洞」，沒有向警方報案。

議員們呼籲，應該培訓更多的專門對付網絡犯罪的警官，網絡犯罪專家應該受到保護，避免被裁員。

委員會的報告說，政府必須跟上犯罪分子的步伐，魔高一尺，道高一丈。

無孔不入

由跨黨派議員組成的委員會在其第一份專門針對網絡犯罪的報告中說，網絡犯罪呈現出各種形式，沒有國界，幾乎可以「在任何時間和地點」進行。

報告建議組成專職的反網絡間諜小組。委員會相信，許多網絡攻擊行為都是由政府支持的。

委員會對聽證中得到的信息感到擔憂。倫敦警方說，由於預算削減，英國800名網絡犯罪專職警官中，四分之一可能被裁員。

而英國是網絡詐騙犯罪集團的主要目標。

許多犯罪集團藏身在東歐和俄國，主要利用網絡進行金融詐騙。

英國電子監聽情報機構GCHQ今年早些時候說，通過更好的網絡信息管理，可以預防80%的網絡攻擊。

內政部發言人說，政府正在投資8億5千萬英鎊建立全國網絡安全項目，以發展和保持最先進的對付網絡犯罪的手段。

（編譯：騰龍 責編：路西）