英國女王「第三次世界大戰」講稿解密

Image caption 解密：冷戰高潮時英國政府為女王凖備核戰爭開打的講演稿。

英國1983年政府機密文件解密，其中包括為女王凖備的「第三次世界大戰」講稿(script)。

在冷戰高潮時期，這份由政府工作人員為女王凖備在核戰爭爆發情況下發表的對全國講話稿敦促英國人民(Britons)在應對史無前例的「瘋狂」的核戰爭下祈禱、保持團結和堅定意志。

講演稿中還提到了當時在英國皇家海軍裏服役的女王的二兒子安德魯王子。

但女王一直沒有錄製這一講演。

根據英國政府文件30年保密期結束解密的其它文件內容還包括：在假想戰爭演習中，代表前蘇聯等華沙條約組織國家的橙色集團向英國發動了化學武器戰爭。

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代表北約的藍色集團因此向橙色集團發起「有限」核打擊，迫使橙色集團開始講和。

當年正值冷戰高潮時期，美國當時的總統里根把前蘇聯形容為「邪惡帝國」，宣佈開展「星球大戰」計劃，並在包括英國格林漢姆空軍基地在內的歐洲地區部署美軍核巡航導彈。這一切讓莫斯科感到憤怒和警惕。

而在前蘇聯軍隊擊落了一架載有269人、誤入前蘇聯領空的韓國民航客機後，緊張局勢驟然升級。

而北約舉行的「神箭手」（Able Archer）軍事演習幾乎導致開戰：前蘇聯領導人認為這次演習是北約向華約發動真正武裝進攻的一個煙幕彈。

這次解密的當年其它內容也包括一些輕鬆的秘密，比如一名政府高級官員在撒切爾首相1982年訪華前，敦促她向中國為倫敦動物園索要一隻能生育的雌性熊貓。

（編譯：立行 / 責編：李莉）