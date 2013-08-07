英格蘭銀行行長：利率掛鉤失業率

Image caption 英格蘭銀行行長卡尼將失業率和利率掛鉤。

英格蘭銀行行長馬克·卡尼說，在失業率下跌到7%之前，英格蘭銀行不考慮提高利率。

卡尼說，他預料這需要創造大約75萬個職位，可能需要三年。

英國的失業率目前處於7.8%的水平。

卡尼說，這次特別澄清是需要的，以避免在近來傳出經濟利好消息之際，人們不必要地擔心利率上升。

復蘇疲軟

卡尼說，7%的失業率並非一個目標，而是讓英格蘭銀行重新審視利率的節點。除非有意外情況發生破壞失業率和利率之間的聯繫，包括通脹水平急升可能失控，或者金融穩定受到重大威脅。

卡尼說，在達到失業率下降的這個門檻之前，英格蘭銀行都不會削減3750億英鎊的資產購買計劃，也就是所謂的量化寬鬆政策（quantitative easing）。

在談到英國經濟前景時，卡尼說還沒到達「起動速度」。他說，英國目前正在復蘇階段，復蘇似乎正在加強。

他又說，雖然肯定歡迎復蘇，但是經濟危機的殘跡意味著與歷史標凖相比，復蘇依舊疲軟，與應有的經濟能力還有重大距離，最顯著的證據是高失業率。

房市股市

英格蘭銀行這個措施的聲明發佈後，股市隨即上升，英鎊匯價應聲下跌。不過迅即恢復。

外界廣泛估計卡尼將承諾英格蘭銀行採取新的策略，稱為「前進指引」。

根據這個指引，英格蘭銀行將會定期作出承諾，把利率維持在一個特定水平，直至符合某種經濟狀況。

由於短期利率早已經到了歷史性低點，上述構思是要下調長期利率，讓銀行和房屋按揭貸款機構有能力提供較長期的低利率來「挽留」客戶。

但英格蘭銀行做出上述宣佈同時，即受到質疑稱，央行是否擔心政府推出的幫助購房計劃是否會造成房地產泡沫。

（編譯：立行/ 責編：李莉）