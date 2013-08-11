英國工資下降在歐盟國家中幅度最大

Image caption 英國平均小時工資自2010年中期以來下降了5.5%

官方數字顯示，在經濟衰退期間英國工資水平下降的幅度在歐盟國家當中名列前茅。

英國下院圖書館的數字顯示，英國平均小時工資自2010年中期以來下降了5.5%，扣除通脹因素，英國工資下降幅度為歐盟27國工資下降最大的4個國家之一。

相比之下，德國的小時工資同期上升了2.7%。

整個歐盟的平均小時工資水平下降了0.7%。

數字顯示，只有希臘，葡萄牙和荷蘭的工人小時工資下降幅度大於英國。

受歐元區信貸危機衝擊的另外一些國家的工資水平表現好於英國。西班牙同期的小時工資下降了3.3%，塞浦路斯的小時工資下降了 3%。

法國工人的小時工資增加了0.4%，歐元區的18個國家的小時工資同期只下降了0.1%。

（編譯：橫路，責編：橫路）