英國工資下降在歐盟國家中幅度最大
- 2013年 8月 11日
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官方數字顯示，在經濟衰退期間英國工資水平下降的幅度在歐盟國家當中名列前茅。
英國下院圖書館的數字顯示，英國平均小時工資自2010年中期以來下降了5.5%，扣除通脹因素，英國工資下降幅度為歐盟27國工資下降最大的4個國家之一。
相比之下，德國的小時工資同期上升了2.7%。
整個歐盟的平均小時工資水平下降了0.7%。
數字顯示，只有希臘，葡萄牙和荷蘭的工人小時工資下降幅度大於英國。
受歐元區信貸危機衝擊的另外一些國家的工資水平表現好於英國。西班牙同期的小時工資下降了3.3%，塞浦路斯的小時工資下降了 3%。
法國工人的小時工資增加了0.4%，歐元區的18個國家的小時工資同期只下降了0.1%。
（編譯：橫路，責編：橫路）