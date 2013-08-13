Image caption 英國成人小說作家收入登福布斯榜首

早些時候幾乎人手一冊的《格雷的50道陰影》（Fifty Shades Of Grey）除了一度是最暢銷書籍之外也為其作家帶來了豐厚利潤。

現在，福布斯（Forbes）雜誌更公布說，英國作家EL詹姆斯（EL James）已經成為其最高收入作家之冠。

公布說，小說刊行在去年為EL詹姆斯帶來9500萬美元收入。

此前，另一位作家詹姆斯•帕特森（James Patterson）連續三年高踞榜首，現在只能以9100萬美元屈居亞軍。

暢銷小說

EL詹姆斯的第一部小說《格雷的50道陰影》在八個月內一共售出7000萬本。在最風行的時期，她的小說每周為她帶來100萬美元的收益。

在去年，EL詹姆斯也從電影製作版權費方面獲得大約500萬美元的收入。

拍成電影

《格雷的50道陰影》將拍成電影，並於明年8月1日推出，執導的是薩姆•泰勒•約翰遜（Sam Taylor-Johnson）。

《格雷的50道陰影》是出版界難得一見的一舉成功的例子，而且其電子書版本的銷售也特別出色。

哈里•波特

在EL詹姆斯之前的另一位成功英國女作家是系列小說《哈里•波特》的作者JK羅琳（JK Rowling）。

羅琳這次也與詹姆斯同登收入榜，不過排名大為遜色。

她以1500萬美元的身價排名15。

（編譯/責編：顧垠）