蘇格蘭男孩不堪網絡敲詐自殺身亡

2013年8月16日

圖像加註文字， 丹尼爾的母親表示希望丹尼爾當時能找她訴說煩惱

英國蘇格蘭警方星期五（8月16日）透露，他們正在就蘇格蘭一位17歲男孩因受到網絡敲詐而自殺的事件展開調查。

這位名叫丹尼爾·佩裏（Daniel Perry）的男孩在7月15日從蘇格蘭城市愛丁堡附近的一座大橋上跳下身亡。

警方表示，丹尼爾曾在自殺前三個月從一個名叫ask.fm的網站上收到敲詐和威脅信息，其中包括敦促他自殺的匿名信息。

據信丹尼爾曾與一名冒充與他同齡的女孩在網上交談，隨後通過攝像頭向對方傳送了暴露個人隱私的視頻。

敲詐錢財

記錄顯示，丹尼爾在自殺當天曾收到一個信息，要求他向一個賬戶付款，否則他的錄象形像將被公開，被傳送給他的朋友和家人。

信息還警告說，如果他不付款，最好選擇去死。

這個名叫ask.fm的網站總部設在拉脫維亞，允許用戶匿名發帖。

這個網站還涉及了一位在英國萊斯特郡的女孩上吊自殺的事件。

英格蘭萊斯特郡14歲女孩漢娜·史密斯兩星期前（8月2日）上吊自殺身亡，她的父親形容她是網絡虐待的受害者。

蘇格蘭青年事務部長坎貝爾女士向丹尼爾的家人表達了慰問。她還說，現代技術為教育和通訊提供了巨大的機會，但是濫用這些技術會為受害者和他們的家人帶來嚴重的災難。