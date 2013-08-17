蘇格蘭場否認重新調查戴安娜王妃死亡案

Image caption 戴安娜王妃當年和王儲查爾斯王子兩人婚變，一度撼動了王室在在英國民眾心中的地位。

俗稱蘇格蘭場的大倫敦警察局說，他們正在評估戴安娜王妃死亡案的新線索，但並非重新調查。

警方表示，現在是「評估新線索的關聯性與可靠性」。

蘇格蘭場同時說，這並非是「重新調查」戴安娜王妃於1997年巴黎車禍死亡的案件。

警方的聲明稱，評估工作將由犯罪與行動特別指揮中心負責。

2008年所作的調查，作出結論稱戴安娜王妃、她當時的男友多迪·法耶德以及司機保羅是因為司機保羅「重大疏失」而遇害。

警方並表示，英國司法法庭已經對戴安娜王妃死亡案「進行了充分地調查和檢視」。

蘇格蘭場方面解釋說，這次評估新的線索與警方當年調查戴安娜王妃等人被指是遭謀殺的「佩吉特行動」無關。

2006年12月，警方公布「佩吉特行動調查報告」說，並沒有發現戴安娜王妃等人是被人謀殺的證據。

多迪·法耶德的父親穆罕默德·阿爾·法耶德深信其子玉戴安娜王妃絕對是被人謀殺。

戴安娜王妃是英國王儲、威爾士親王的前妻、威廉王子與哈里王子兩兄弟的生母，死亡時為36歲。

在車禍發生前，多迪·法耶德和戴安娜王妃步出巴黎的麗池酒店，搭上了由保羅駕駛的一輛鵬馳轎車高速離去，隨後被俗稱狗仔隊的攝影記者追趕。

最後他們的座車在巴黎的Pont de l'Alma地下道撞上了柱子，車子全毀，乘員當中只有戴安娜王妃的保鏢瓊斯生還。

在後來的調查庭上，陪審團裁決，狗仔隊、保羅飲酒駕車還有未繋上安全帶是造成他們死亡的主要原因。

（撰稿/責編：威克）