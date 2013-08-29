調查：英國淨移民人數有所上升

Image caption 淨移民人數是指從英國移民到外國與從外國移民到英國的人數之間的差距。

據英國政府公布的最新數字，截至2012年底，英國淨移民人數有所增加。

淨移民人數是指從英國移民到外國與從外國移民到英國的人數之間的差距。

最新數字顯示，淨移民人數截至到2012年9月從15.3萬增加到17.6萬。

這個數字的增加似乎扭轉了英國淨移民人數不斷下降的趨勢。

英國首相卡梅倫希望把英國淨移民人數在2015年大選前限制在10萬。

淨移民人數增加是因為離開英國到外國移民的人數有所下降，在截至到2012年底的一年中，這個數字從35.1萬下降到32.1萬。

數據顯示，在同一時期，進入英國的移民人數從56.6萬下降到49.7萬。

BBC英國國內事務記者說，淨移民人數增加的原因比較複雜，部分原因是離開英國到其他國家移民的人數比政府預期的要低。

如果離開英國的人越來越少，即便進入英國的移民人數減少，英國的淨移民人數仍然會增加。

（編譯：董樂 責編：尚清）