英國邊檢被指「減少搜查非法移民」

Image caption 政府官員稱英國邊檢是全世界最為安全的

英國國家審計局的報告指出，為了減少過境排隊時間，邊檢人員被從搜查過境車輛非法移民的工作崗位調去檢查旅客護照。

審計局表示，這是典型的「拆東牆補西牆」，顯示邊檢工作人員為了完成不同目標疲於應付。

如此一來，倫敦奧運會所帶來的邊檢過關時間的確減少了，但檢查假冒產品和杜絕非法移民的目標卻沒有達到。

英國反對黨工黨將這一現象歸咎於人力資源短缺，不過政府官員稱已經採取了相應的行動。

2011年，英國在解散邊境管理局後成立了邊境部隊，直屬內政部管理。

英國國家審計局在邊境部隊一年來的工作表現總結報告中寫道：邊境部隊在移民和海關檢查兩項工作中都有顯著的成績。

不過，取得這些成績卻付出了代價。

從2012年5月至2013年4月間，在倫敦希思羅機場和其他機場的非歐盟旅客的通關護照檢查時間幾乎都在45分中之內。

在倫敦奧運會之前，由於政府部門堅持要求改善邊檢過境工作，英國內政部每天都收到旅客過境等候時間的總結報告，並在希思羅機場增加了400多名邊檢人員。

拆東牆補西牆

審計局的報告指出，雖然總結報告突出了縮短旅客過關等候時間的重要性，但同時也向邊檢工作人員發出了一個信號，那就是減少旅客過關等候時間比其他邊檢問題更為重要，也就影響了他們一如既往地執行海關應盡的其他職責。

審計局在九個不同的邊境檢查站詢問工作人員後了解到，邊檢人員沒有恰當的時間進行海關檢查，因此也就沒有向可能違反簽證條規的旅客進行足夠的檢查。

審計局的報告特別提到在加萊邊境檢查站，負責檢查大貨車中藏匿非法移民的檢查人員被調去檢查旅客護照，以減少等待過關的時間。

另外由於人手短缺，工作人員在午飯休息時間不得不停止對其他車輛的檢查工作。

報告還指出，邊境部隊的士氣「特別低落「，彌漫著」恐懼文化「，很多一線工作人員擔心自己不能行使判斷能力，他們的專長也沒有發揮。

報告還指出邊境數據庫用來檢查潛在危險的注意事項所存在的問題。很多」危險指數「的信息都已經過時，而整個系統」瀕臨崩潰邊緣「。

儘管如此，英國移民部部長馬克·哈珀仍然表示，英國有世界上最為安全的邊境，英國邊境部隊在新一屆管理層的領導下，必將使多方面的優秀工作更加發揚光大。

（編譯：羅玲 責編：尚清）