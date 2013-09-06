BBC前總裁指責彭定康誤導議會

Image caption 英國廣播公司前總裁馬克•湯普森

一位英國廣播公司前總裁指責「BBC信託會」（BBC Trust）在支付過多離職金給高層管理人員的問題上誤導了議會。「BBC信託」代表英國支付電視執照費的民眾的利益。

馬克·湯普森（Mark Thompson）說，他有電子郵件顯示，包括主席彭定康爵士（Lord Patten）和一位BBC高層等信託會成員批准了這些離職金。

BBC早前被批評較合約規定向這些前高管多付了200萬英鎊。

「BBC信託會」說，這些說法奇怪。該機構否認在高管離職金問題上誤導議會議員。

湯普森在發給調查事件的議員的一封函件裏說，BBC信託會主席的證詞不準確，國家審計局被隱瞞了資料，人力資源部主管在她涉及的問題上誤導議員。

"毫無根據"

有關的一萬三千字文件是在湯普森星期一齣席公共帳目委員會聽證會之前凖備的。預料他將會在委員會上回應7月時的指控。當時的指控說，他沒有向BBC信託會表明給兩名高管支付的離職金。

文件還包括一份為彭定康凖備的便箋，內容是為支付巨額離職金作辯解。

另一份附件則質疑BBC人力資源部主管亞當斯（Lucy Adams）所聲稱她不知道有解釋這些離職金的電子郵件的說法。附件似乎也要顯示亞當斯實際參與撰寫了這個電郵。

他又聲稱「BBC信託會」沒有向國家審計局披露全面參與這些離職金的制定。

「BBC信託會」說：「我們否認彭定康爵士和安東尼·弗裏（Anthony Fry）誤導公共帳目委員會的說法。」

「BBC信託會」又說：「我們絕不同意馬克·湯普森的分析，大部分都是毫無根據的。」

「BBC信託會」還說，期待下周在公共帳目委員會上表明己方的說法。

下周的聽證會是今年7月上一個聽證會的延續，彭定康當時告訴議員說，他對支付給高管總數2500萬英鎊的離職金感到「震驚和不滿」。

他說，如果傳召湯普森作證，他將會「如你們一樣感興趣，為什麼我們毫不知情。」

據了解，彭定康與將離職的BBC人力資源部主管亞當斯都會在周一的聽證會作證。

編譯：田耕 責編：李莉