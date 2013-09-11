英國失業率下跌到7.7%

Image caption 「英國失業率下降與經濟好轉吻合」

英國5月到7月的失業率下跌到7.7%，低於此前三個月的7.8%。

英格蘭銀行行長馬克·卡尼曾經表示，在失業率下跌到7%之前，都不可能提高利率。

今年5月到7月期間，失業人數有249萬，下降了24000人。

官方數字也顯示申領求職補貼的人數有140萬，下跌了32600。這是自從2009年2月以來的的最低水平。

分析人士說，這是就業市場另一組讓人眼前一亮的數字，目前三個主要指標都顯示正面跡象。

這位分析人士還說，數字顯示就業市場正在復蘇，與整體經濟情況相近。

「這加強了我們的看法，就是失業率下跌到7%的速度，比英格蘭銀行的預期要快。」

英格蘭銀行行長卡尼曾說，他預料至少三年時間失業率才會下跌到7%。

至於與去年同期相比的平均工資增幅則只有1.1%，遠低於2.8%的物價增長幅度。

編譯：田耕 責編：李莉