「英國網絡下載內容四分之一是盜版」

Image caption 非法下載最活躍的用戶據信在合法下載上花銷也最大。

英國電信監管當局Ofcom的調查顯示，英國網民從互聯網下載內容中，近四分之一屬於盜版。

在調查覆蓋的一年時間裏，近四分之三的網絡盜版活動出自2%的用戶之手。

報告還指出，網絡盜版者在合法下載和在線收聽/看流媒體文件方面的花銷也多於從未觸碰盜版內容的用戶。

他們每個月平均花26英鎊消費合法數碼內容，而後者在這方面的月消費平均只有16鎊。

由Kantar Media為Ofcom撰寫的這份報告稱，2012年5月到2013年5月期間，少數英國網民非法下載和在線收聽/看電腦軟件、電視節目、遊戲、電影和音樂。

報告依據四次問卷調查的結果得出結論。調查共收到21475份回應。

熱門內容

數據顯示，電影是「最熱門」的盜版內容；在線觀看的電影中35%屬於盜版。

報告還指出，合法與非法下載及在線收聽收看的驅動力或許是對某種音樂、電影、遊戲、電視節目或軟件的「激情」。

最熱衷於消費盜版內容的人為自己的辯解通常是「我已經在合法下載、收看內容上花了很多錢」，以及「合法內容太貴」。

最積極的20%的盜版者通常使用移動電信設備或家庭註冊使用的網絡以外的渠道非法下載，使得執法難度加大。

盜版主力中只有25%表示，如果知道自己將被起訴，他們會停止盜版消費；20%表示如果收到上網服務公司公函通知其帳戶被用於盜版活動，他們會罷手。

（編譯：郱書 / 責編：李莉）