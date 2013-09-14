英國政府反非法移民廣告陷侵權爭議

Image caption 英國內政部的這個廣告車在街上跑了一個星期

英國政府用流動貨車在倫敦街頭所做的一項反非法移民廣告曾受到嚴厲批評，現在又引發了侵權爭議。

英國內政部推出的這份廣告曾在今年8月份裝載在一些貨車上，在倫敦街頭行駛了一個星期，上面寫著，「非法滯留英國嗎？回家或面臨逮捕。」

這份廣告當時引起了廣泛的批評，英國民權組織「自由」指責廣告具有種族主義的涵義，並表示「深感冒犯」。

「自由」組織為此在倫敦街頭開出了自己的廣告車，上面寫著，「要在英國非法挑起緊張和分歧嗎？內政部要三思。」

作為英國聯合政府較小執政成員的自民黨商業事務大臣凱布爾儘管不承認這個廣告是種族主義的，但是形容廣告「愚蠢而冒犯」。

商業糾紛

現在，這份廣告似乎又引起了一場商業糾紛，因為廣告使用了法國設計師德拉熱創造的一種名叫「墜機體」（Plane Crash）的字體。

德拉熱設計的這種字體可以從網上免費下載，供個人使用。但是，如果把字體用於商業目的，就必須付費。

德拉熱在接受一家設計雜誌採訪時說，現在他的許多商業伙伴和客戶都以為他參與了這項非常不受歡迎的廣告活動。

他還說，英國內政部已經找過他，試圖解決這場糾紛，但是如果結果不能滿意，他就會起訴英國內政部。

英國內政部的一位發言人同時表示，他們正就使用這種字體而聯繫其版權所有人。

有消息顯示，英國內政部試圖付一筆錢給德拉熱，但是人們不知道這筆錢能不能令他滿意。