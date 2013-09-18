蘇格蘭獨立公投進入一年倒計時

Image caption 蘇格蘭人將回答蘇格蘭是否應該獨立的問題。

蘇格蘭獨立公投今天（9月18日）進入一年倒計時，蘇格蘭議會將就此進行一次辯論。

明年的今天，蘇格蘭選民將在公民投票中面臨下列這個問題：「蘇格蘭應該獨立嗎？」

蘇格蘭首席部長薩蒙德（Alex Salmond）表示，獨立有助於蘇格蘭成為一個成功的國家，不受倫敦議會的控制。

主要的反對黨派認為，蘇格蘭擁有自己的議會，同時又是聯合王國的一部分，這是對蘇格蘭最為有利的。

議會辯論

在蘇格蘭議會舉行辯論前，蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）表示，蘇格蘭擁有豐富的自然資源，「絕對有獨立的本錢」。

蘇格蘭民族黨說，聯合王國是發達國家中最不平衡的經濟實體，中央政府對蘇格蘭強行實施被蘇格蘭人拒絕的政策。

薩蒙德表示，「我認為蘇格蘭獨立是一個崇高的理想。」

反對獨立支持聯合的包括工黨、保守黨、自民黨和中央政府，他們表示聯合王國是世界上最成功的經濟體之一，蘇格蘭作為其中一部分其實是享有好處的。

倒計時

與此同時，支持和反對蘇格蘭獨立的官方團體——「 Yes Scotland」和「Better Together」都將在公民投票進入倒數一年的這一天舉行造勢活動。

蘇格蘭政府將在今年秋季公布白皮書，詳細闡述其支持獨立的原因。

蘇格蘭政府向蘇格蘭公民承諾，他們會在白皮書裏「回答人民合理提出的所有問題」。

去年10月，英國首相卡梅倫（David Cameron）與蘇格蘭地方政府首席部長薩蒙德就蘇格蘭獨立公投的計劃達成協議。

（編譯：陳書敏 責編：尚清）