英航老闆稱簽證改革遲緩阻礙中國遊客

Image caption 英航首航倫敦成都航線的班機繪有熊貓圖案。

英國航空公司的母公司IAG集團董事長威利·沃爾什（Willie Walsh）表示，英國政府在商貿方面沒有發揮領導作用，對中國旅遊業採取「不歡迎」政策，將會在競爭中失敗。

《倫敦旗幟晚報》周一（23日）引述沃爾什的話說，英國首相卡梅倫和財相奧斯本「沒有顯示出領導人的遠見。他們只是應對眼前的問題，沒有為商貿發展制定總體戰略。」

英國航空公司（BA）一架波音777-200客機9月23日早上降落在成都雙流國際機場，開啟英航從倫敦希思羅機場直飛中國中西部的民航新篇章。

沃爾什在這架首飛航班上向記者表示，英國對新興市場的增長反應遲緩，顯示政府的政策失敗。

「在中國，英國簽證問題仍然是主要問題。由於沒有加入申根簽證系統，對於中國遊客來說，這就意味著成本高，手續複雜。」

四川成都機場每年的客流量已經從2000年的550萬人增加到去年的3200萬人。

沃爾什表示，政府的政策阻礙英國充分利用這個增長的機會。

他聲稱，「如果沒有簽證障礙，我們一年前就會啟動倫敦飛成都航線。」

「在中國有觀點認為，英國不歡迎中國遊客和商人。政府只是空談與中國開展商貿，只是說一套，做一套。」

這位英航老闆表示，中國的旅行社擔心簽證手續複雜，在安排歐洲線路時有意繞過英國。中國業者表示，遊客申請兩個簽證過於複雜。

去年有約120萬中國遊客使用申根簽證到訪歐洲國家，而到英國旅遊的中國遊客只有不到20萬人。

倫敦成都航線成為英航開啟的第四條直飛中國的航線；英航也因此成為英國唯一的從倫敦直飛成都的航空公司。

據悉，首航倫敦至成都航班從希思羅機場起飛，全程共飛行10小時。

成都至倫敦航線開通後，每周一、三、五各飛一班，均為波音777-200客機。

每架客機可容納乘客224人；機上設有頭等艙、公務艙、高級經濟艙和經濟艙。機上還配有川菜供應。

(撰稿/責編：路西）

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