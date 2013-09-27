「公墓危機」逼近英格蘭

2013年9月27日

圖像加註文字， 英格蘭公墓緊缺狀況日益嚴重，業者呼籲修訂法律，允許把部分墓穴改造為上下兩層，創造新的空間。

BBC一項調查發現，英格蘭半數公墓20年後將告爆滿，其中近90個參加調查的地方政府預計10年後本區公墓地皮將告罄。

有關管理人員呼籲政府修訂法律，允許對75年以上的墓穴「再利用」，推廣「雙層墓穴」。

負責墓葬法規的英國司法部表示對這個問題一直在「不斷評估」。

墓地緊缺

BBC地方電台向699個地方政府發出了「公墓資源」調查，其中358個作了回應。

許多地方政府表示，它們管轄的公墓不超過5年就滿負荷了，還有一些地方的公墓已經「客滿」。

2012年，英國死後火化的比例佔74%，但棺葬和安葬骨灰的需求仍在。

調查發現，雖然大城市的地方政府對公墓區間縮小表示了擔憂，但受「公墓危機」衝擊最大的卻是一些較小的鄉村地區政府，其中包括牛津郡的比斯特（Bicester）。

比斯特市公墓管理官員表示，情況已經很危急，現有公墓再過2年就滿了，迫切需要建新公墓，為此或許不得不考慮「蠶食」鄰近的運動場。

有些公墓為了騰出地皮容納新墓，不得不把停車場或步行通道改成墓地。

公墓緊缺的地方，人們得到其他地方為故去的親人找墓葬地。

雙層墓穴

約克大學公墓研究小組認為「公墓危機」已經嚴重到政府必須插手干預的程度。

英格蘭的地方政府沒有確保居民有安葬之地的法律責任，但必須負責處理屍體。

司法部表示，涉及公墓使用和管理的政策調整「必須謹慎」。

「公墓和火葬管理協會」（Institute of Cemetery and Crematioria Management）認為，可以通過墓地「再利用」把建新公墓的錢省下來，用於地方政府其他服務。

有業者呼籲修訂法律，允許把部分墓穴改造為上下兩層，創造新的空間。

2007年，倫敦的公墓獲准把入土75年以上的棺材起出來，墓穴加深後再放回去，然後把其上的空間作為新的墓穴。

「雙層墓穴」法規目前只適用於倫敦。