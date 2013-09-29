英國將建立網絡部隊 加強安全防衛

Image caption 最近幾年，網絡攻擊和犯罪活動越來越猖獗。

英國國防部長哈蒙德周日（29日）宣佈將建立一支網絡部隊，加強保衛國家安全。

國防部將招聘數百名電腦專家加入預備役部隊，與正規部隊組成一支聯合網絡預備役力量。

哈蒙德表示，「新組建的部隊，如果在有必要的時候，會發動網絡攻擊。」

有關的招募工作將會從下個月開始，這個網絡單位的主要目的是保護電腦網絡以及重要的數據。

「新的戰線」

英國國防部在一份聲明中指出，「創建聯合網絡部隊可以利用很多個人在才能，經驗以及專業知識，應對這些威脅。」

哈蒙德接受《星期日郵報》採訪時表示，「網絡精確打擊」可癱瘓敵方的通訊、核武器、化學武器、飛機、艦船以及其它設備。

他說，「人們一般總是把軍事與海、陸、空聯繫在一起。長期以來，我們只是想到第四維--空間。而現在還有第五維--網絡。」

他指出，「這是防禦的最新戰線。長期以來，我們在打造能夠保護自己不受網絡攻擊的能力，但是這個還不夠。」

哈蒙德說，「這是防衛的新戰線。多年來，我們一直在加強防禦網絡攻擊的能力。這是很不夠的。」

英國國防部表示，有關的招募工作將會針對那些即將退役的軍人，擁有所需技能的前預備役部隊成員以及擁有所需要技術和知識的大眾。

最近幾年，網絡攻擊和犯罪活動越來越猖獗。英國情報機構GCHQ對BBC表示，在英國每個月大約有70多起針對英國政府或者工業網絡的網絡攻擊事件。

（編譯：林杉 責編：路西）