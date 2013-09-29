倫敦遊艇起火 30多遊客跳水逃生
- 2013年 9月 29日
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一艘水陸兩棲「小鴨」遊艇在倫敦泰晤士河面靠近議會大廈的河段突然起火，迫使船上游客要求緊急援救。
很多遊客被迫跳船泅水逃生。
據悉，幸好有另一艘遊艇途徑，所有出事船上的船員和遊客都安全獲救。
急救部門表示，很多遊客落水後受到驚嚇，獲救時渾身濕漉打顫； 還有些乘客因吸入濃煙而需要緊急治療。
多國遊客
據信，穿上游客主要來自英國、巴西、俄羅斯、澳大利亞和瑞典； 船上是否有中國遊客目前無法確定。
一位名叫唐娜·伍德的澳大利亞女遊客在接受採訪時表示，她會游泳，因此一見事態不對就馬上跳水； 不過，她慌忙中丟失了隨身背包，以及背包中的護照等重要旅行文件。
另據趕到現場的消防人員表示，由於船小，濃煙很快覆蓋全船，迫使多數乘客跳船。
旅遊景觀
倫敦泰晤士河河段管理當局目前在調查起火原因。
由二戰時期英軍水陸兩用裝甲車改裝的「小鴨」水陸兩棲遊艇長期以來是倫敦旅遊一景；遊艇既可以在接到上充當觀光巴士，又可以直接駛入泰晤士河，成為觀光遊艇。
女王伊麗莎白二世和丈夫愛丁堡公爵去年還乘坐過「小鴨」，紀念鑽禧。
（編譯/責編： 晧宇）