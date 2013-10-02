工黨促郵報就米利班德之父報道道歉

Image caption 埃德·米利班德抨擊郵報的文章是政治抹黑行為。

英國工黨與《每日郵報》圍繞一篇關於工黨領袖埃德·米利班德之父的報道爆發了激烈爭論。

每日郵報上周六（9月28日）發表文章，指稱埃德·米利班德已故的信仰馬克思主義的學者父親拉爾夫·米利班德「仇恨英國」。

在工黨領袖埃德·米利班德指責郵報報道「荒謬」之後，郵報副主編斯蒂菲爾下令撤下了報道所附的拉爾夫·米利班德墓地的照片。

但他同時表示，發表這幅照片是一個「不當的決定」，但報道本身卻沒有問題。

爭論

斯蒂菲爾說，用「仇恨英國」描述拉爾夫·米利班德是有道理的，因為拉爾夫在評論英國憲法、教育、王室、教會、軍隊、報紙時曾說，所有這些「都是不良因素」，是「英國生活中的不幸」。

斯蒂菲爾說，聽到這樣的言論，再加上這是出自一個馬克思主義信徒之口，他們有理由認為，這是一個仇恨英國、反對英國價值觀的人。

但埃德·米利班德則反駁說，郵報對其父的攻擊沒有任何可信的證據和理由。他的父親16歲時因為逃避納粹對猶太人的迫害從比利時逃到英國，他熱愛英國，並參加過皇家海軍，郵報的報道純屬政治抹黑行動。

雖然埃德·米利班德說，他並不贊成其父的政治意識形態，但郵報認為，既然他承認自己的成長受到了父親的影響，該報就有理由對其父的思想與言論進行深入的分析。

前首相布萊爾的新聞發言人坎貝爾則抨擊說，每日郵報「英國價值觀最差卻強裝正人君子」，該報的報道「不值一駁」。